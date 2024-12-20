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Гуцуляк найближчим часом може стати гравцем клубу з Європи

20 грудня 2024 07:45
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Лідер Полісся Гуцуляк може перейти до Панатінаїкоса взимку
Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Житомирське "Полісся" в найближче трансферне вікно може втратити свого лідера. Олексій Гуцуляк може переїхати в один із європейських чемпіонатів.

Про це повідомили в ефірі YouTube-каналу "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, Гуцуляка хочуть підписати в грецький "Панатінаїкос" з Афін.

Претендент на футболіста раніше втратив резервіста Беньяміна Вербича та взимку може залишитись без колишнього футболіста "Шахтаря" Тете, який може переїхати в Саудівську Аравію.

Цього сезону Гуцуляк має найбільшу вартість в УПЛ серед гравців не з "Шахтаря" та "Динамо". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в три млн євро.

Алексей Гуцуляк
Олексій Гуцуляк. Фото: УАФ

Гуцуляк за "Полісся" цього сезону зіграв 19 матчів, де забив десять голів та зробив два асисти. Чинний контракт гравця діє до 2026 року.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн трансляцію реваншу Усик-Ф'юрі.

В УАФ розповіли щодо проваленого допінг-тесту футболіста збірної України та "Челсі" Михайла Мудрика.

У донецькому "Шахтарі" прийняли рішення щодо майбутнього головного тренера Маріно Пушича.

У збірній України "зіркова хвороба" у футболіста леверкузенського "Баєра".

футбол Футбол трансфери Полісся Панатінаїкос Олексій Гуцуляк Тете (футболіст)

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