Лидер Полесья Гуцуляк может перейти в Панатинаикос зимой

Гуцуляк в ближайшее время может стать игроком клуба из Европы
Житомирское "Полесье" в ближайшее трансферное окно может лишиться своего лидера. Алексей Гуцуляк может переехать в один из европейских чемпионатов.
Об этом сообщили в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".
Куда перейдет Гуцуляк
По информации источника, Гуцуляка хотят подписать в греческий "Панатинаикос" из Афин.
Претендент на футболиста ранее потерял резервиста Беньямина Вербича и зимой может остаться без бывшего футболиста "Шахтера" Тете, который может переехать в Саудовскую Аравию.
В этом сезоне Гуцуляк имеет самую большую стоимость в УПЛ среди игроков не из "Шахтера" и "Динамо". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в три миллиона евро.
Гуцуляк за "Полесье" в этом сезоне сыграл 19 матчей, где забил десять голов и совершил два ассиста. Действующий контракт игрока действует до 2026 года.
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