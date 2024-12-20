Лидер Полесья Гуцуляк может перейти в Панатинаикос зимой

Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

Житомирское "Полесье" в ближайшее трансферное окно может лишиться своего лидера. Алексей Гуцуляк может переехать в один из европейских чемпионатов.

Об этом сообщили в эфире YouTube-канала "ТаТоТаке".

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По информации источника, Гуцуляка хотят подписать в греческий "Панатинаикос" из Афин.

Претендент на футболиста ранее потерял резервиста Беньямина Вербича и зимой может остаться без бывшего футболиста "Шахтера" Тете, который может переехать в Саудовскую Аравию.

В этом сезоне Гуцуляк имеет самую большую стоимость в УПЛ среди игроков не из "Шахтера" и "Динамо". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в три миллиона евро.

Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ

Гуцуляк за "Полесье" в этом сезоне сыграл 19 матчей, где забил десять голов и совершил два ассиста. Действующий контракт игрока действует до 2026 года.

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