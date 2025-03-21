Гуцуляк відреагував на свій перший гол за збірну України

Гравець збірної України Олексій Гуцуляк. Фото: instagram.com/fcpolissya

У іспанській Мурсії завершився перший матч плей-оф Ліги націй між Україною та Бельгією. Українська збірна впевнено перемогла з рахунком 3:1.

Один з авторів голів, форвард збірної України Олексій Гуцуляк в ефірі MEGOGO поділився емоціями від забитого м'яча.

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Це був його перший гол за збірну України. Що викликало, звісно ж, неймовірні емоції.

Форвард збірної України Олексій Гуцуляк. Фото: instagram.com/fcpolissya

Що сказав Гуцуляк

"Дуже дякую усім вболівальникам, які нас підтримують. Дякую ЗСУ! В таку тяжку хвилину, думаю, ми зробили сьогодні все, що могли. Емоції переповнюють", — зазначив Олексій Гуцуляк.

Він нагадав, що це його перший гол за збірну.

"Я хочу його присвятити усім вболівальникам і нашим бійцям! Тримаймося! Думаю, Україна переможе і все буде добре у нас", — сказав він.

Гуцуляк додав, що відчував неймовірні емоції після забитого голу. Але підкреслив, що головним було те, що перемогла команда.

"Нам вдалося перевернути гру, футболісти, які вийшли на заміни, змінили ситуацію — те, що від нас і вимагалось", — резюмував він.

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