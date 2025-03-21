Гуцуляк отреагировал на свой первый гол за сборную Украины

Игрок сборной Украины Алексей Гуцуляк. Фото: instagram.com/fcpolissya

В испанской Мурсии завершился первый матч плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией. Украинская сборная уверенно победила со счетом 3:1.

Один из авторов голов, форвард сборной Украины Алексей Гуцуляк в эфире MEGOGO поделился эмоциями от забитого мяча.

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Это был его первый гол за сборную Украины. Что вызвало, конечно же, невероятные эмоции.

Форвард сборной Украины Алексей Гуцуляк. Фото: instagram.com/fcpolissya

Что сказал Гуцуляк

"Большое спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают. Спасибо ВСУ! В такую трудную минуту, думаю, мы сделали сегодня все, что могли. Эмоции переполняют", — отметил Алексей Гуцуляк.

Он напомнил, что это его первый гол за сборную.

"Я хочу его посвятить всем болельщикам и нашим бойцам! Держимся! Думаю, Украина победит и все будет хорошо у нас", — сказал он.

Гуцуляк добавил, что испытывал невероятные эмоции после забитого гола. Но подчеркнул, что главным было то, что победила команда.

"Нам удалось перевернуть игру, футболисты, которые вышли на замены, изменили ситуацию — то, что от нас и требовалось", — резюмировал он.

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