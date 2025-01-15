Українські тренери розпочали стажування у Манчестер Сіті — деталі

Гвардіола навчає обраних українських тренерів — що відомо
Один із найуспішніших клубів АПЛ прийняв в себе на навчання українських тренерів. Стажування вже розпочалося.
Двадцять українських тренерів, які пройшли попередній відбір, вже отримують знання на базі англійського "Манчестер Сіті", повідомляє пресслужба УАФ.
Це частина співпраці між УАФ та англійським клубом. Вона була офіційно закріплена влітку минулого року.
Тренери на стажуванні
В УАФ розповіли, що у межах стажування 20 українських тренерів вже проходять теоретичне та практичне навчання на базі "Манчестер Сіті".
"За цей тиждень відібрані тренери матимуть змогу зануритися в сучасну футбольну філософію "МС", ознайомитися з тренувальними методиками клубної академії, а також відвідати тренувальні бази як дитячих команд, так і основного складу", — зазначають в УАФ.
Тренери пройшли відкритий відбір, заявку міг подати кожен охочий. Відбір проходив за такими критеріями: наявність тренерської ліцензії С, B або А УЄФА, досвід роботи з дитячо-юнацькими командами, а також здатність впроваджувати новації в тренувальний процес в Україні.
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