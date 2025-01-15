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Гвардіола навчає обраних українських тренерів — що відомо

15 січня 2025 14:49
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Українські тренери розпочали стажування у Манчестер Сіті — деталі
Українські тренери на стажуванні у "Манчестер Сіті". Фото: пресслужба УАФ
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один із найуспішніших клубів АПЛ прийняв в себе на навчання українських тренерів. Стажування вже розпочалося. 

Двадцять українських тренерів, які пройшли попередній відбір, вже отримують знання на базі англійського "Манчестер Сіті", повідомляє пресслужба УАФ

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Це частина співпраці між УАФ та англійським клубом. Вона була офіційно закріплена влітку минулого року.

Українські тренери на стажуванні
Українські тренери на стажуванні в "Манчестер Сіті". Фото: пресслужба УАФ

Тренери на стажуванні

В УАФ розповіли, що у межах стажування 20 українських тренерів вже проходять теоретичне та практичне навчання на базі "Манчестер Сіті".

"За цей тиждень відібрані тренери матимуть змогу зануритися в сучасну футбольну філософію "МС", ознайомитися з тренувальними методиками клубної академії, а також відвідати тренувальні бази як дитячих команд, так і основного складу", — зазначають в УАФ. 

Тренери пройшли відкритий відбір, заявку міг подати кожен охочий. Відбір проходив за такими критеріями: наявність тренерської ліцензії С, B або А УЄФА, досвід роботи з дитячо-юнацькими командами, а також здатність впроваджувати новації в тренувальний процес в Україні.

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спорт УАФ футбол Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола тренер

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