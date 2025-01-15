Сенсація АПЛ — Брентфорд з Ярмолюком зіграв унічию з Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола після матчу "Брентфорд" — "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

У 21-му турі АПЛ "Брентфорд" приймав кризовий "Манчестер Сіті". У другому таймі на гру з лави запасних вийшов українець Єгор Ярмолюк.

Матч завершився сенсаційною нічиєю, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гості очікувано заволоділи м’ячем з перших хвилин матчу. При цьому "Брентфорд" намагався активно вибігати в контратаки та мав кілька моментів, щоб відкрити рахунок.

Набагато активніше був другий тайм. Він почався з удару Савіньо в штангу. Потім на 66-й хвилині Фоден відкрив рахунок. Де Брюйне прострілив з правого флангу, а Філ зіграв у один дотик — 0:1.

"Брентфорд" — "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

На 78-й хвилині Фоден забив вдруге. Удар Савіньо воротар відбив, але Філ був першим на добиванні.

Через чотири хвилини після голу "Ман Сіті" Вісса отримав м’яч в кількох метрах від воріт гостей і він "розстріляв" Ортегу.

На п’ятій доданій до матчу хвилині господарі зрівняли рахунок. Після навісу з правого флангу в штрафну Нергор точно пробив головою — 2:2.

"Брентфорд" — "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

Ярмолюк вийшов на поле на 79-й хвилині та за відведений час напрацював від порталу WhoScored на оцінку — 6,4.

Після 21 туру "Манчестер Сіті" з 35 балами йде сьомим в турнірній таблиці. "Брентфорд" йде десятим з 28 очками в активі.

"Брентфорд" — "Манчестер Сіті" 2:2

Голи: Вісса, 82, Нергор, 90+2 — Фоден, 66, 78

"Брентфорд": Флеккен — Роерслев (Генрі, 88), Коллінз, ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор, Єнсен (Шаде, 68), Янельт (Ярмолюк, 79) — Мбемо, Вісса, Дамсгор

"Манчестер Сіті": Ортега — Аканджі, Аке, Гвардіол — Ковачич (Гюндоган, 76), Нунеш — Фоден (Макейті, 87), Де Брюйне, Сілва, Савіньйо — Голанд

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