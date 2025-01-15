Челсі та Борнмут зіграли внічию — гольова помилка Забарного та драматична кінцівка

Ілля Забарний. Фото: Reuters

У 21-му турі Англійської прем’єр-ліги "Челсі" приймало "Борнмут". В складі "вишень" з перших хвилин вийшов на поле український центральний захисник Ілля Забарний.

Матч завершився нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Господарям поля вдалося забити на 13-й хвилині. Забарний спершу своїм неточним пасом почав атаку "Челсі", а потім Джексон його продавив та віддав у вільну зону на Палмера, який реалізував вихід на ворота.

На початку другого тайму "Борнмут" зрівняв рахунок. Кайседо у своїй штрафній сфолив на Семеньйо, а Клюйверт реалізував пенальті.

В середині другого тайму "Борнмут" вийшов уперед. Після пасу Крісті Саменьйо пробив з лівого краю штрафного майданчика в ближню дев’ятку.

Матч "Челсі" — "Борнмут". Фото: Reuters

"Челсі" змогло врятувати нічию на п’ятій доданій до матчу хвилині. Джеймс зі штрафного пробив під праву стійку воріт.

Забарний провів на полі весь матч та отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку — 6,6.

"Челсі" — "Борнмут" — 2:2

Голи: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 — Клюйверт, 50 (пен.), Семеньйо, 68

"Челсі": Санчес — Кайседо (Кайседо, 81), Ачімпонг (Адарабіойо, 71), Колвілл, Кукурелья — Лавія (Джеймс, 56), Фернандес — Мадуеке (Феліш, 81), Палмер, Санчо — Джексон.

"Борнмут": Траверс — Гілл (Клюйверт, 23), Забарний, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Брукс, Крісті, Семеньйо — Уаттара.

Попередження: Джексон, Лавія — Крісті, Брукс, Гейсен

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