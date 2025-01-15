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Ошибка Забарного чуть не стоила Борнмуту поражения от Челси

15 января 2025 00:38
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Челси и Борнмут сыграли вничью — голевая ошибка Забарного и драматическая концовка
Илья Забарный. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В 21-м туре Английской премьер-лиги "Челси" принимал "Борнмут". В составе "вишен" с первых минут на поле вышел украинский центральный защитник Илья Забарный.

Матч завершился ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Илья Забарный
Забарный против Палмера. Фото: Reuters

Ошибка Забарного привела к голу "Челси"

Хозяева поля смогли забить на 13-й минуте. Забарный сначала своим неточным пасом начал атаку "Челси", а затем Джексон продавил его и отдал в свободную зону на Палмера, который реализовал выход на ворота.

В начале второго тайма "Борнмут" сравнял счет. Кайседо в своей штрафной сфолил на Семеньо, а Клюйверт реализовал пенальти.

В середине второго тайма "Борнмут" вышел вперед. После паса Кристи Семеньо пробил с левого края штрафной площади в ближнюю девятку.

Матч Челси - Борнмут
Матч "Челси" — "Борнмут". Фото: Reuters

"Челси" смог спасти ничью на пятой добавленной к матчу минуте. Джеймс со штрафного пробил под правую штангу ворот.

Забарный провел на поле весь матч и получил от статистического портала WhoScored оценку — 6,6.

"Челси" — "Борнмут" — 2:2

Голы: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 — Клюйверт, 50 (пен.), Семеньо, 68

"Челси": Санчес — Кайседо (Кайседо, 81), Ачимпонг (Адарабийо, 71), Колвилл, Кукурелья — Лавия (Джеймс, 56), Фернандес — Мадуэке (Фелиш, 81), Палмер, Санчо — Джексон.

"Борнмут": Траверс — Хилл (Клюйверт, 23), Забарный, Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Брукс, Кристи, Семеньо — Уаттара.

Предупреждения: Джексон, Лавия — Кристи, Брукс, Гейсен

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Челси Илья Забарный Борнмут АПЛ украинские легионеры (футбол)

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