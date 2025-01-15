Сенсация АПЛ — Брентфорд с Ярмолюком сыграл вничью с Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола после матча "Брентфорд" — "Манчестер Сити". Фото: Reuters

В 21-м туре АПЛ "Брентфорд" принимал кризисный "Манчестер Сити". Во втором тайме на игру со скамейки запасных вышел украинец Егор Ярмолюк.

Матч завершился сенсационной ничьей, сообщил портал Новини.LIVE.

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Гости ожидаемо завладели мячом с первых минут матча. При этом "Брентфорд" пытался активно выбегать в контратаки и имел несколько моментов, чтобы открыть счет.

Намного активнее был второй тайм. Он начался с удара Савиньо в штангу. Затем на 66-й минуте Фоден открыл счет. Де Брюйне прострелил с правого фланга, а Фил сыграл в одно касание — 0:1.

"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Фото: Reuters

На 78-й минуте Фоден забил во второй раз. Удар Савиньо вратарь отразил, но Фил был первым на добивании.

Четыре минуты спустя после гола "Ман Сити" Висса получил мяч в нескольких метрах от ворот гостей и "расстрелял" Ортегу.

На пятой добавленной к матчу минуте хозяева сравняли счет. После навеса с правого фланга в штрафную Нергор точно пробил головой — 2:2.

"Брентфорд" — "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Ярмолюк вышел на поле на 79-й минуте и за отведенное время наработал от портала WhoScored на оценку — 6,4.

После 21 тура "Манчестер Сити" с 35 баллами идет седьмым в турнирной таблице. "Брентфорд" идет десятым с 28 очками в активе.

"Брентфорд" — "Манчестер Сити" 2:2

Голы: Висса, 82, Нергор, 90+2 — Фоден, 66, 78

"Брентфорд": Флеккен — Рерслев (Генри, 88), Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер — Нёргор, Йенсен (Шаде, 68), Янельт (Ярмолюк, 79) — Мбемо, Висса, Дамсгор.

"Манчестер Сити": Ортега — Аканжи, Аке, Гвардиол — Ковачич (Гюндоган, 76), Нуньеш — Фоден (Макати, 87), Де Брюйне, Силва, Савиньо — Холанд.

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