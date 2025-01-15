Украинские тренеры начали стажировку в Манчестер Сити — детали

Украинские тренеры на стажировке в "Манчестер Сити". Фото: пресс-служба УАФ

Один из самых успешных клубов АПЛ принял у себя на обучение украинских тренеров. Стажировка уже началась.

Двадцать украинских тренеров, прошедших предварительный отбор, уже получают знания на базе английского "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба УАФ.

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Это часть сотрудничества между УАФ и английским клубом. Она была официально закреплена летом прошлого года.

Украинские тренеры на стажировке в "Манчестер Сити". Фото: пресс-служба УАФ

Тренеры на стажировке

В УАФ рассказали, что в рамках стажировки 20 украинских тренеров уже проходят теоретическое и практическое обучение на базе "Манчестер Сити".

"За эту неделю отобранные тренеры смогут окунуться в современную футбольную философию "МС", ознакомиться с тренировочными методиками клубной академии, а также посетить тренировочные базы как детских команд, так и основного состава", — отмечают в УАФ.

Тренеры прошли открытый отбор, заявку мог подать каждый желающий. Отбор проходил по следующим критериям: наличие тренерской лицензии С, B или А УЕФА, опыт работы с детско-юношескими командами, а также способность внедрять новации в тренировочный процесс в Украине.

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