Украинские тренеры начали стажировку в Манчестер Сити — детали

Гвардиола обучает избранных украинских тренеров — что известно
Один из самых успешных клубов АПЛ принял у себя на обучение украинских тренеров. Стажировка уже началась.
Двадцать украинских тренеров, прошедших предварительный отбор, уже получают знания на базе английского "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба УАФ.
Это часть сотрудничества между УАФ и английским клубом. Она была официально закреплена летом прошлого года.
Тренеры на стажировке
В УАФ рассказали, что в рамках стажировки 20 украинских тренеров уже проходят теоретическое и практическое обучение на базе "Манчестер Сити".
"За эту неделю отобранные тренеры смогут окунуться в современную футбольную философию "МС", ознакомиться с тренировочными методиками клубной академии, а также посетить тренировочные базы как детских команд, так и основного состава", — отмечают в УАФ.
Тренеры прошли открытый отбор, заявку мог подать каждый желающий. Отбор проходил по следующим критериям: наличие тренерской лицензии С, B или А УЕФА, опыт работы с детско-юношескими командами, а также способность внедрять новации в тренировочный процесс в Украине.
Напомним, несколько игроков "Ингульца" требуют расторгнуть контракты с клубом.
Президент "Динамо" Игорь Суркис пригрозил Бурбасу судом, тот ответил.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин является целью сразу для двух европейских грандов.
В УАФ планируют назначить новых тренеров юниорских и юношеских сборных Украины.
Читайте Новини.LIVE!