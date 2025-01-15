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Гвардиола обучает избранных украинских тренеров — что известно

15 января 2025 14:49
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Украинские тренеры начали стажировку в Манчестер Сити — детали
Украинские тренеры на стажировке в "Манчестер Сити". Фото: пресс-служба УАФ
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один из самых успешных клубов АПЛ принял у себя на обучение украинских тренеров. Стажировка уже началась.

Двадцать украинских тренеров, прошедших предварительный отбор, уже получают знания на базе английского "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба УАФ.

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Это часть сотрудничества между УАФ и английским клубом. Она была официально закреплена летом прошлого года.

Украинские тренеры на стажировке
Украинские тренеры на стажировке в "Манчестер Сити". Фото: пресс-служба УАФ

Тренеры на стажировке

В УАФ рассказали, что в рамках стажировки 20 украинских тренеров уже проходят теоретическое и практическое обучение на базе "Манчестер Сити".

"За эту неделю отобранные тренеры смогут окунуться в современную футбольную философию "МС", ознакомиться с тренировочными методиками клубной академии, а также посетить тренировочные базы как детских команд, так и основного состава", — отмечают в УАФ.

Тренеры прошли открытый отбор, заявку мог подать каждый желающий. Отбор проходил по следующим критериям: наличие тренерской лицензии С, B или А УЕФА, опыт работы с детско-юношескими командами, а также способность внедрять новации в тренировочный процесс в Украине.

Напомним, несколько игроков "Ингульца" требуют расторгнуть контракты с клубом.

Президент "Динамо" Игорь Суркис пригрозил Бурбасу судом, тот ответил. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин является целью сразу для двух европейских грандов.

В УАФ планируют назначить новых тренеров юниорских и юношеских сборных Украины.

спорт УАФ футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола тренер

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14:58 Военные и гражданские — из плена вернули еще 25 украинцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:57 На Николаевщине появятся острова-батарейки — как они работают

14:53 Глава МИД Украины высказался относительно переговоров с Путиным

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