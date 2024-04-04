Гвардіола назвав фаворитів АПЛ, Фоден побив рекорд у матчі з Астон Віллою

Хосеп Гвардіола вітає Філа Фодена. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над "Астон Віллою" у матчі Прем'єр-ліги. "Містяни" розгромили суперника з рахунком 4:1, Філ Фоден зробив хет-трик.

Гвардіола не вважає свою команду фаворитом у боротьбі за чемпіонський титул, повідомляє ВВС.

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Філ Фоден приніс "Манчестер Сіті" перемогу над "Астон Віллою", що стало важливим досягненням для "городян" в умовах конкуренції з "Ліверпулем" та "Арсеналом". Атакувальний півзахисник збірної Англії вперше у кар'єрі забив понад 20 м'ячів за сезон.

Що сказав Гвардіола

Головний тренер "Манчестер Сіті" не вважає, що його команда має добрі шанси для того, щоб захистити чемпіонський титул. Гвардіола нагадаємо, що у "Арсенала" та "Ліверпуля" все ще більше очок, ніж у "містян". За словами тренера, для "Сіті" важливо фінішувати настільки високо у турнірній таблиці, щоб вийти до Ліги чемпіонів.

Філ Фоден забив три голи. Фото: Reuters/Molly Darlington

У наступному турі "Манчестер Сіті" зіграє на виїзді проти "Крістал Пелас". Після цього на команду Хосепа Гвардіоли чекатиме гостьовий поєдинок проти мадридського "Реала" у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

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