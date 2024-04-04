Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Гвардіола назвав фаворитів АПЛ, Фоден побив рекорд у матчі з Астон Віллою arrow

Гвардіола назвав фаворитів АПЛ, Фоден побив рекорд у матчі з Астон Віллою

4 квітня 2024 09:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола назвав фаворитів АПЛ, Фоден побив рекорд у матчі з Астон Віллою
Хосеп Гвардіола вітає Філа Фодена. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над "Астон Віллою" у матчі Прем'єр-ліги. "Містяни" розгромили суперника з рахунком 4:1, Філ Фоден зробив хет-трик.

Гвардіола не вважає свою команду фаворитом у боротьбі за чемпіонський титул, повідомляє ВВС.

Читайте також:

Філ Фоден приніс "Манчестер Сіті" перемогу над "Астон Віллою", що стало важливим досягненням для "городян" в умовах конкуренції з "Ліверпулем" та "Арсеналом". Атакувальний півзахисник збірної Англії вперше у кар'єрі забив понад 20 м'ячів за сезон.

Що сказав Гвардіола

Головний тренер "Манчестер Сіті" не вважає, що його команда має добрі шанси для того, щоб захистити чемпіонський титул. Гвардіола нагадаємо, що у "Арсенала" та "Ліверпуля" все ще більше очок, ніж у "містян". За словами тренера, для "Сіті" важливо фінішувати настільки високо у турнірній таблиці, щоб вийти до Ліги чемпіонів.

Філ Фоден
Філ Фоден забив три голи. Фото: Reuters/Molly Darlington

У наступному турі "Манчестер Сіті" зіграє на виїзді проти "Крістал Пелас". Після цього на команду Хосепа Гвардіоли чекатиме гостьовий поєдинок проти мадридського "Реала" у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

Артета не продовжив контракт з "Арсеналом" — що відомо.

"Шахтар" продасть футболіста збірної України.

Хаві залишиться у "Барселоні" та попросить купити трьох світових зірок.

спорт
футбол
Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола
Філ Фоден

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК