Гвардиола назвал фаворитов АПЛ, Фоден побил рекорд в матче с Астон Виллой

Хосеп Гвардиола поздравляет Фила Фодена. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Астон Виллой" в матче Премьер-лиги. "Горожане" разгромили соперника со счетом 4:1, Фил Фоден сделал хет-трик.

Гвардиола не считает свою команду фаворитом в борьбе за чемпионский титул, сообщает BBC.

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Фил Фоден принес "Манчестер Сити" победу над "Астон Виллой", что стало важным достижением для "горожан" в условиях конкуренции с "Ливерпулем" и "Арсеналом". Атакующий полузащитник сборной Англии впервые в карьере забил больше 20 мячей за сезон.

Что сказал Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" не считает, что его команда имеет хорошие шансы для того, чтобы защитить чемпионский титул. Гвардиола напомним, что у "Арсенала" и "Ливерпуля" все еще больше очков, чем у "горожан". По словам тренера, для "Сити" важно финишировать настолько высоко в турнирной таблице, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

Фил Фоден забил три гола. Фото: Reuters/Molly Darlington

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Кристал Пэлас". После этого команду Хосепа Гвардиолы будет ждать гостевой поединок против мадридского "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

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