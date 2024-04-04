Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гвардиола назвал фаворитов АПЛ, Фоден побил рекорд в матче с Астон Виллой arrow

Гвардиола назвал фаворитов АПЛ, Фоден побил рекорд в матче с Астон Виллой

4 апреля 2024 09:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола назвал фаворитов АПЛ, Фоден побил рекорд в матче с Астон Виллой
Хосеп Гвардиола поздравляет Фила Фодена. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Астон Виллой" в матче Премьер-лиги. "Горожане" разгромили соперника со счетом 4:1, Фил Фоден сделал хет-трик.

Гвардиола не считает свою команду фаворитом в борьбе за чемпионский титул, сообщает BBC.

Читайте также:

Фил Фоден принес "Манчестер Сити" победу над "Астон Виллой", что стало важным достижением для "горожан" в условиях конкуренции с "Ливерпулем" и "Арсеналом". Атакующий полузащитник сборной Англии впервые в карьере забил больше 20 мячей за сезон. 

Что сказал Гвардиола 

Главный тренер "Манчестер Сити" не считает, что его команда имеет хорошие шансы для того, чтобы защитить чемпионский титул. Гвардиола напомним, что у "Арсенала" и "Ливерпуля" все еще больше очков, чем у "горожан". По словам тренера, для "Сити" важно финишировать настолько высоко в турнирной таблице, чтобы выйти в Лигу чемпионов. 

Фил Фоден
Фил Фоден забил три гола. Фото: Reuters/Molly Darlington

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Кристал Пэлас". После этого команду Хосепа Гвардиолы будет ждать гостевой поединок против мадридского "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.

спорт
футбол
Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола
Фил Фоден

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК