Гвардіола назвав гравця, талановитішого за Мессі

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Іспанський фахівець Хосеп Гвардіола за свою кар'єру тренував багато яскравих футболістів. Але з усіх них завжди особливим був Ліонель Мессі, коли обидва працювали в "Барселоні".

При цьому Гвардіола заявив, що Ліонель не був найталановитішим його підопічним, передає GiveMeSport.

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Гвардіола, коли його запитали про найталановитішого підопічного в кар'єрі, назвав Філа Фодена з "Манчестер Сіті".

Хосеп Гвардіола і Філ Фоден. Фото: Reuters

За словами Гвардіоли, у Фодена є всі необхідні навички, щоб стати одним із найкращих гравців у світі.

"Я багато разів говорив про це на пресконференціях, але, можливо, не говорив йому особисто. Філ Фоден — найталановитіший гравець, якого я бачив за свою тренерську кар'єру. У нього є все, щоб стати одним із найкращих", — заявив Пеп.

У поточному сезоні Фоден зіграв за "Манчестер Сіті" в 38 матчах, де забив десять м'ячів і зробив шість асистів.

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