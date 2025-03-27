Гвардиола назвал игрока, более талантливого чем Месси

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Испанский специалист Хосеп Гвардиола за свою карьеру тренировал много ярких футболистов. Но из всех них всегда особенным был Лионель Месси, когда оба работали в "Барселоне".

При этом Гвардиола заявил, что Лионель не был самым талантливым его подопечным, передает GiveMeSport.

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Гвардиола, когда его спросили о самом талантливом подопечном в карьере, назвал Фила Фодена из "Манчестер Сити".

Хосеп Гвардиола и Фил Фоден. Фото: Reuters

По словам Гвардиолы, у Фодена есть все необходимые навыки, чтобы стать одним из лучших игроков в мире.

"Я много раз говорил об этом на пресс-конференциях, но, возможно, не говорил ему лично. Фил Фоден — самый талантливый игрок, которого я видел за свою тренерскую карьеру. У него есть все, чтобы стать одним из лучших", — заявил Пеп.

В текущем сезоне Фоден сыграл за "Манчестер Сити" в 38 матчах, где забил десять мячей и сделал шесть ассистов.

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