Гвардіола відмовився очолити збірну Бразилії

Гвардіола не захотів розмовляти про роботу в легендарній команді
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола міг покинути "містян". У іспанця були запрошення з відомих команд.
За інформацією Globo.com, Гвардіола, а не Карло Анчелотті був головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Бразилії.
Гвардіола не покине "Ман Сіті"
За інформацією джерела, після невдалого виступу збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, де команда вибула у чвертьфіналі, поступившись Хорватії, для команди шукали нового тренера.
Бразильська конфедерація футболу відразу звернулась до Гвардіоли, але іспанець категорично відмовився навіть обговорювати співпрацю. Функціонери були шоковані тим, що з ними не захотіли розмовляти.
Після звільнення Тіте після ЧС-2022 команду тимчасово тренували бразильські спеціалісти Рамон Менезес, Фернандо Дініз і Дорівал Жуніор. В команді продовжують шукати тренера.
Зазначимо, що Гвардіола цього сезону був близький до звільнення, але йому вдалося виправити ситуацію, й команда знову почала перемагати.
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