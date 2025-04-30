Гвардіола відмовився очолити збірну Бразилії

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола міг покинути "містян". У іспанця були запрошення з відомих команд.

За інформацією Globo.com, Гвардіола, а не Карло Анчелотті був головним кандидатом на посаду головного тренера збірної Бразилії.

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Гвардіола не покине "Ман Сіті"

За інформацією джерела, після невдалого виступу збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, де команда вибула у чвертьфіналі, поступившись Хорватії, для команди шукали нового тренера.

Бразильська конфедерація футболу відразу звернулась до Гвардіоли, але іспанець категорично відмовився навіть обговорювати співпрацю. Функціонери були шоковані тим, що з ними не захотіли розмовляти.

Після звільнення Тіте після ЧС-2022 команду тимчасово тренували бразильські спеціалісти Рамон Менезес, Фернандо Дініз і Дорівал Жуніор. В команді продовжують шукати тренера.

Зазначимо, що Гвардіола цього сезону був близький до звільнення, але йому вдалося виправити ситуацію, й команда знову почала перемагати.

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