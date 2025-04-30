Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Гвардиола не захотел разговаривать о работе в легендарной команде
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола мог покинуть "горожан". У испанца были приглашения из известных команд.
По информации Globo.com, Гвардиола, а не Карло Анчелотти был главным кандидатом на должность главного тренера сборной Бразилии.
Гвардиола не покинет "Ман Сити"
По информации источника, после неудачного выступления сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где команда выбыла в четвертьфинале, уступив Хорватии, для команды искали нового тренера.
Бразильская конфедерация футбола сразу обратилась к Гвардиоле, но испанец категорически отказался даже обсуждать сотрудничество. Функционеры были шокированы тем, что с ними не захотели разговаривать.
После увольнения Тите после ЧМ-2022 команду временно тренировали бразильские специалисты Рамон Менезес, Фернандо Диниз и Доривал Жуниор. В команде продолжают искать тренера.
Отметим, что Гвардиола в этом сезоне был близок к увольнению, но ему удалось исправить ситуацию и команда снова начала побеждать.
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