Гвардіола оцінив гру Манчестер Сіті та Реала у чвертьфіналі ЛЧ

Тренери Хосеп Гвардіола та Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Хосеп Гвардіола виглядав розчарованим після поразки "Манчестер Сіті" в серії пенальті матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Наставник англійської команди знайшов сили привітати суперника з виходом у наступну стадію турніру.

Гвардіола назвав головну причину вильоту "містян" із ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Манчестер Сіті" після нічиєї у Мадриді (3:3) не зумів обіграти "Реал" на своєму полі. Основний час завершився внічию (1:0), у додаткових таймах команди не забили одна одній. А в серії пенальті Андрій Лунін впорався з ударами Бернарду Сілви та Ковачича. Едерсон зумів відбити лише удар Модрича. "Містяни" вилетіли з Ліги чемпіонів.

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters/Molly Darlington

Що Гвардіола сказав про матч

Насамперед каталонський наставник привітав мадридську команду, яка вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів. Тренер "Манчестер Сіті" визнав, що суперник зіграв практично бездоганно в ключових моментах поєдинку у відповідь.

Реакція Гвардіоли на невдачі "Ман Сіті". Фото: Reuters/Carl Recine

Гвардіола спростував тезу про те, що його команді не вистачило спраги перемоги у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Хосеп заявив, що вся команда мріяла захистити титул володаря Кубка найкращого клубу Європи.

"Для перемоги необхідні забиті голи. У нас вистачало моментів, але реалізація виявилася на низькому рівні. "Реал" використав свої сильні якості та пройшов у півфінал. А пенальті... Іноді ви перемагаєте у серії, іноді програєте її. Така реальність", — заявив Гвардіола.

Нагадаємо, Лунін вивів "Реал" у півфінал Ліги чемпіонів та прокоментував свою гру.

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