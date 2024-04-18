Гвардиола оценил игру Манчестер Сити и Реала в четвертьфинале ЛЧ
Хосеп Гвардиола выглядел разочарованным после поражения "Манчестер Сити" в серии пенальти ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Наставник английской команды нашел в себе силы поздравить соперника с выходом в следующую стадию турнира.
Гвардиола назвал главную причину вылета "горожан" из ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Манчестер Сити" после ничьей в Мадриде (3:3) не сумел обыграть "Реал" на своем поле. Основное время завершилось вничью (1:0), в дополнительных таймах команды не забили друг другу. А в серии пенальти Андрей Лунин справился с ударами Бернарду Силвы и Ковачича. Эдерсон сумел отразить только удар Модрича. "Горожане" вылетели из Лиги чемпионов.
Что Гвардиола сказал о матче
Первым делом каталонский наставник поздравил мадридскую команду, которая вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Тренер "Манчестер Сити" признал, что соперник сыграл практически безупречно в ключевых моментах ответного поединка.
Гвардиола опроверг тезис о том, что его команде не хватило жажды победы в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хосеп заявил, что вся команда мечтала защитить титул обладателя Кубка лучшего клуба Европы.
"Для победы необходимы забитые голы. У нас хватало моментов, но реализация оказалась на низком уровне. "Реал" использовал свои сильные качества и прошел в полуфинал. А пенальти... Иногда вы побеждаете в серии, иногда проигрываете ее. Такова реальность", — заявил Гвардиола.
Напомним, Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов и прокомментировал свою игру.
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