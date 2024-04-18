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Гвардиола оценил игру Манчестер Сити и Реала в четвертьфинале ЛЧ

18 апреля 2024 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола оценил игру Манчестер Сити и Реала в четвертьфинале ЛЧ
Тренеры Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хосеп Гвардиола выглядел разочарованным после поражения "Манчестер Сити" в серии пенальти ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов. Наставник английской команды нашел в себе силы поздравить соперника с выходом в следующую стадию турнира. 

Гвардиола назвал главную причину вылета "горожан" из ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Манчестер Сити" после ничьей в Мадриде (3:3) не сумел обыграть "Реал" на своем поле. Основное время завершилось вничью (1:0), в дополнительных таймах команды не забили друг другу. А в серии пенальти Андрей Лунин справился с ударами Бернарду Силвы и Ковачича. Эдерсон сумел отразить только удар Модрича. "Горожане" вылетели из Лиги чемпионов. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters/Molly Darlington

Что Гвардиола сказал о матче 

Первым делом каталонский наставник поздравил мадридскую команду, которая вышла в полуфинал Лиги чемпионов. Тренер "Манчестер Сити" признал, что соперник сыграл практически безупречно в ключевых моментах ответного поединка. 

Хосеп Гвардиола
Реакция Гвардиолы на неудачи "Ман Сити". Фото: Reuters/Carl Recine

Гвардиола опроверг тезис о том, что его команде не хватило жажды победы в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хосеп заявил, что вся команда мечтала защитить титул обладателя Кубка лучшего клуба Европы. 

"Для победы необходимы забитые голы. У нас хватало моментов, но реализация оказалась на низком уровне. "Реал" использовал свои сильные качества и прошел в полуфинал. А пенальти... Иногда вы побеждаете в серии, иногда проигрываете ее. Такова реальность", — заявил Гвардиола. 

Напомним, Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов и прокомментировал свою игру. 

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола

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