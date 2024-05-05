Гвардіола оцінив перспективи Манчестер Сіті та Арсенала стати чемпіоном Англії

Хосеп Гвардіола під час матчу із "Лутон Таун". Фото: Reuters/Lee Smith

Англійський "Манчестер Юнайтед" переслідує "Арсенал" у турнірній таблиці АПЛ. Наставник "містян" Хосеп Гвардіола поділився думкою про фінішний відрізок чемпіонських перегонів у Прем'єр-лізі.

Гвардіола не сумнівається, що "Ман Сіті" захистить чемпіонський титул, повідомляє Sky Sports.

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Чемпіонська боротьба в англійській Прем'єр-лізі досягла піка. Залишилося два претенденти на золоті медалі. За два тури до фінішу сезону "Арсенал" лідирує у турнірній таблиці та випереджає "Манчестер Сіті" на один бал. При цьому у "містян" залишився ще один матч у запасі.

Хосеп Гвардіола та Ерлінг Холанн. Фото: Reuters/Lee Smith

Що Гвардіола сказав про боротьбу за чемпіонство

До кінця сезону в Англії залишилося два тури. Саме "Манчестер Сіті" є фаворитом перегонів за медалі в АПЛ, проте є важливий нюанс. "Містянам" доведеться вигравати всі три свої матчі, а "Арсенал" може перемогти у двох поєдинках і чекати на осічку суперника.

"Усього дев'ять балів відбудуть "Манчестер Сіті" від титулу. Якщо ми наберемо меншу кількість очок, то "Арсенал" стане чемпіоном. Ситуація досить проста. Не треба дивитися на кількість голів. Важливо виграти ці три поєдинки", — заявив Гвардіола.

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