Гвардиола оценил перспективы Манчестер Сити и Арсенала стать чемпионом Англии

Хосеп Гвардиола во время матча с "Лутон Таун". Фото: Reuters/Lee Smith

Английский "Манчестер Юнайтед" преследует "Арсенал" в турнирной таблице АПЛ. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола поделился мнением о финишном отрезке чемпионской гонки в Премьер-лиге.

Гвардиола не сомневается, что "Ман Сити" защитит чемпионский титул, сообщает Sky Sports.

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Чемпионская борьба в английской Премьер-лиге достигла пика. Осталось два претендента на золотые медали. За два тура до финиша сезона "Арсенал" лидирует в турнирной таблице и опережает "Манчестер Сити" на один балл. При этом у "горожан" остался еще один матч в запасе.

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Lee Smith

Что Гвардиола сказал о борьбе за чемпионство

До конца сезона в Англии осталось два тура. Именно "Манчестер Сити" является фаворитом гонки за медали в АПЛ, однако есть важный нюанс. "Горожанам" придется выигрывать все три свои матча, а "Арсенал" может победить в двух поединках и ждать осечку соперника.

"Всего девять баллов отделают "Манчестер Сити" от титула. Если мы наберем меньшее количество очков, то "Арсенал" станет чемпионом. Ситуация достаточно простая. Не надо смотреть на количество голов. Важно выиграть эти три поединка", — заявил Гвардиола.

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