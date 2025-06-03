Гвардіола заінтригував словами про Хабі Алонсо в Реалі

Хабі Алонсо в Мадриді. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридський "Реал" вступає в нову епоху після невдалого сезону, в якому клуб залишився без трофеїв і вилетів з Ліги чемпіонів раніше очікуваного. Керівництво прийняло рішення розлучитися з Карло Анчелотті та зробити ставку на молодого, але вже успішного фахівця.

Хабі Алонсо, який раніше очолював леверкузенський "Баєр", підписав контракт із "Реалом" до літа 2028 року, нагадує Marca.

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Призначення Хабі Алонсо було офіційно підтверджено клубом на тлі підтримки з боку вболівальників і футбольних експертів. Колишній півзахисник "вершкових", Хабі Алонсо повертається на "Сантьяго Бернабеу" в новому статусі — як головний тренер команди, в якій він колись творив історію як гравець.

Хосеп Гвардіола в Англії. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Гвардіола сказав про Хабі Алонсо

Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола, який добре знає Алонсо за спільною роботою в "Баварії", позитивно оцінив його призначення. Каталонський наставник вважає, що у Хабі є все, щоб домогтися успіху в "Реалі".

Тренер "Манчестер Сіті" підкреслив, що досвід гри за "вершкових" допоможе Алонсо розуміти атмосферу клубу та правильно вибудовувати відносини всередині колективу.

"Він показав, що він чудовий тренер. Хабі вже був у Мадриді, і це очко на його користь. Він знає, які війни потрібно вести, а які — ні", — сказав Гвардіола.

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