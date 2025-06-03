Гвардиола заинтриговал словами о Хаби Алонсо в Реале

Хаби Алонсо в Мадриде. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридский "Реал" вступает в новую эпоху после неудачного сезона, в котором клуб остался без трофеев и вылетел из Лиги чемпионов раньше ожидаемого. Руководство приняло решение расстаться с Карло Анчелотти и сделать ставку на молодого, но уже успешного специалиста.

Хаби Алонсо, ранее возглавлявший леверкузенский "Байер", подписал контракт с "Реалом" до лета 2028 года, напоминает Marca.

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Назначение Хаби Алонсо было официально подтверждено клубом на фоне поддержки со стороны болельщиков и футбольных экспертов. Бывший полузащитник "сливочных", Хаби Алонсо возвращается на "Сантьяго Бернабеу" в новом статусе — как главный тренер команды, в которой он когда-то творил историю как игрок.

Хосеп Гвардиола в Англии. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Гвардиола сказал о Хаби Алонсо

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, хорошо знающий Алонсо по совместной работе в "Баварии", положительно оценил его назначение. Каталонский наставник считает, что у Хаби есть все, чтобы добиться успеха в "Реале".

Тренер "Манчестер Сити" подчеркнул, что опыт игры за "сливочных" поможет Алонсо понимать атмосферу клуба и правильно выстраивать отношения внутри коллектива.

"Он показал, что он отличный тренер. Хаби уже был в Мадриде, и это очко в его пользу. Он знает, какие войны нужно вести, а какие — нет", — сказал Гвардиола.

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