Гвардіола похвалив "Баварію" після розгрому від "Ман Сіті"

Хосеп Гвардіола підказує гравцям "Сіті". Фото: Google

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився думкою про переконливу перемогу над мюнхенською "Баварією" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

"Городяни" забили супернику три нерозділені голи, повідомляє BBC.

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"Манчестер Сіті" прийняв на стадіоні "Етіхад" мюнхенську "Баварію" у рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів. Господарі поля здобули переконливу перемогу, забивши супернику три голи й не пропустивши жодного м'яча у свої ворота.

Гравці "Манчестер Сіті" відзначають гол. Фото: Google

"Баварія" ще не здалася

Після матчу наставник "Сіті" Хосеп Гвардіола несподівано покритикував свою команду та похвалив суперника. Каталонський наставник застеріг від передчасного святкування та заявив, що говорити про вихід до півфіналу турніру поки що зарано.

"Баварія" завжди була сильною своєю командною грою. Коли ти готуєш до матчу суперника цієї команди, а потім перебуваєш в епіцентрі подій під час поєдинку, то розумієш, наскільки гарна ця команда.

Перемога вийшла складною для "Сіті". Першу годину матчу на полі була напружена боротьба. І в чомусь суперник нас перевершував. Але після другого забитого м'яча полегшало. Ми змогли забити другий і третій голи за рахунок агресії, зберегли бойовий настрій до кінця. Проте зарано святкувати успіх. Я знаю менталітет "Баварії" і те, як ця команда вміє грати вдома. Попереду ще одна важка гра", — заявив Хосеп Гвардіола.

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