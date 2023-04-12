Гвардиола похвалил "Баварию" после разгрома от "Ман Сити"

Хосеп Гвардиола дает подсказки игрокам "Сити". Фото: Google

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об убедительной победе над мюнхенской "Баварией" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Горожане" забили сопернику три безответных гола, сообщает BBC.

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"Манчестер Сити" принял на стадионе "Этихад" мюнхенскую "Баварию" в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Хозяева поля одержали убедительную победу, забив сопернику три гола и не пропустив ни одного мяча в свои ворота.

Игроки "Манчестер Сити" празднуют гол. Фото: Google

"Бавария" еще не сдалась

После матча наставник "Сити" Хосеп Гвардиола неожиданно покритиковал свою команду и похвалил соперника. Каталонский наставник предостерег от преждевременного празднования и заявил, что говорить о выходе в полуфинал турнира пока рано.

"Бавария" всегда была сильна своей командной игрой. Когда ты готовишь к матчу соперника этой команды, а потом находишься в эпицентре событий во время поединка, то понимаешь, насколько хороша эта команда.

Победа получилась сложной для "Сити". Первый час матча на поле была напряженная борьба. И в чем-то соперник нас превосходил. Но после второго забитого мяча стало легче. Мы смогли забить второй и третий голы за счет агрессии, сохранили боевой настрой до самого конца. Однако рано праздновать успех. Я знаю менталитет "Баварии" и то, как эта команда умеет играть дома. Впереди еще одна тяжелая игра", — заявил Хосеп Гвардиола.

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