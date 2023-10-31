Гвардіола похвалив Сульшера та назвав головного конкурента "Манчестер Сіті" в Англії

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився думкою про найскладніших суперників своєї команди в англійській Прем'єр-лізі. Каталонський фахівець зупинив вибір на двох командах.

Гвардіола знову натякнув, що незабаром покине "Сіті", повідомляє The Guardian.

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Юрген Клопп після перемоги "Ліверпуля" Фото: REUTERS/Molly Darlington

Найскладніші суперники "Ман Сіті"

Хосеп Гвардіола вважає "Ліверпуль" найгіднішим противником своєї команди у чемпіонаті Англії. Протягом кількох сезонів "червоні" боролися за титул з "містянами" і навіть примудрилися потіснити "Сіті" з першого місця в турнірній таблиці.

"Манчестер Юнайтед" у перший рік роботи Сульшера був досить непоганим. Нам було важко їм протистояти. Але "Ліверпуль" лідирує у моєму списку, причому з великим відривом.

Жодна інша команда не створила нам стільки складнощів, як хлопці Юргена Клоппа. Проти них завжди цікаво грати, неможливо гарантувати результат. Запитайте мене про це через кілька років при виході з "Сіті" — я відповім так само. Це суперництво я пам'ятатиму до кінця життя", — розповів Хосеп Гвардіола.

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