Гвардиола похвалил Сульшера и назвал главного конкурента "Манчестер Сити" в Англии

Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о самых сложных соперниках своей команды в английской Премьер-лиге. Каталонский специалист остановил выбор на двух командах.

Гвардиола снова намекнул, что в скором времени покинет "Сити", сообщает The Guardian.

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Самые сложные соперники "Ман Сити"

Хосеп Гвардиола считает "Ливерпуль" наиболее достойным противником своей команды в чемпионате Англии. На протяжении нескольких сезонов "красные" боролись за титул с "горожанами" и даже умудрились потеснить "Сити" с первого места в турнирной таблице.

"Манчестер Юнайтед" в первый год работы Сульшера был достаточно хорош. Нам было сложно им противостоять. Но "Ливерпуль" лидирует в моем списке, причем с большим отрывом.

Ни одна другая команда не создала нам столько сложностей, как парни Юргена Клоппа. Против них всегда интересно играть, невозможно гарантировать результат. Спросите меня об этом через несколько лет при уходе из "Сити" — я отвечу так же. Это соперничество я буду помнить до конца жизни", — рассказал Хосеп Гвардиола.

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