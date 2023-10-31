Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гвардиола похвалил Сульшера и назвал главного конкурента "Манчестер Сити" в Англии arrow

Гвардиола похвалил Сульшера и назвал главного конкурента "Манчестер Сити" в Англии

31 октября 2023 15:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гвардиола похвалил Сульшера и назвал главного конкурента "Манчестер Сити" в Англии
Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о самых сложных соперниках своей команды в английской Премьер-лиге. Каталонский специалист остановил выбор на двух командах. 

Гвардиола снова намекнул, что в скором времени покинет "Сити", сообщает The Guardian

Читайте также:

Хосеп Гвардиола считает, что сложно обрести настоящее величие без конкуренции с сильными соперниками. По мнению тренера, в борьбе закаляется характер. В сложных обстоятельствах лидеры проявляют лучшие качества. 

Юрген Клопп
Юрген Клопп после победы "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Самые сложные соперники "Ман Сити" 

Хосеп Гвардиола считает "Ливерпуль" наиболее достойным противником своей команды в чемпионате Англии. На протяжении нескольких сезонов "красные" боролись за титул с "горожанами" и даже умудрились потеснить "Сити" с первого места в турнирной таблице. 

"Манчестер Юнайтед" в первый год работы Сульшера был достаточно хорош. Нам было сложно им противостоять. Но "Ливерпуль" лидирует в моем списке, причем с большим отрывом. 

Ни одна другая команда не создала нам столько сложностей, как парни Юргена Клоппа. Против них всегда интересно играть, невозможно гарантировать результат. Спросите меня об этом через несколько лет при уходе из "Сити" — я отвечу так же. Это соперничество я буду помнить до конца жизни", — рассказал Хосеп Гвардиола. 

Напомним, Лунин может стать одноклубником Мудрика — "Реал" решил судьбу голкипера. 

Бывший форвард "Динамо" становится звездой в чемпионате Польши — о ком идет речь. 

Неймар, Бекхэм и другие звезды футбола по-разному отреагировали на Золотой мяч Месси. 

Месси рассказал, сколько еще будет играть в футбол. 

Мбаппе обратился к Месси после церемонии Золотого мяча.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме