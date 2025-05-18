Гвардіола пояснив поразку Манчестер Сіті у фіналі Кубка Англії від Крістал Пелас

Хосеп Гвардіола кричить на підопічних. Фото: Reuters

У фіналі Кубка Англії "Крістал Пелас" здобув сенсаційну перемогу над "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0. Матч пройшов на стадіоні "Вемблі" та залишив "містян" без трофею.

Після матчу головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола спробував пояснити поразку, передає BBC.

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Хосеп Гвардіола під час фіналу Кубка Англії. Фото: Reuters

Що Гвардіола сказав про несподівану поразку

За словами Гвардіоли, його команда діяла краще, ніж у попередніх матчах, зокрема проти "Саутгемптона", створювала багато гольових моментів, але не змогла реалізувати їх.

Щодо пенальті, яке мав бити Ерлінг Голлан, але пробив Мармуш й не реалізував, Гвардіола зазначив, що це було рішення самих гравців, без його втручання.

При цьому, Пеп підкреслив, що останнім часом команда значно покращила гру в обороні, пропустивши лише п’ять голів у дев’яти матчах, але цього виявилося недостатньо для перемоги.

Єдиний гол "Крістал Пелас" забив Езе після швидкої контратаки. Також героєм матчу став воротар Дін Гендерсон, відбивши пенальті від Мармуша та зробивши багато ейсів за 90 хвилин.

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