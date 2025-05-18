Гвардиола объяснил поражение Манчестер Сити в финале Кубка Англии от Кристал Пэлас

Хосеп Гвардиола кричит на подопечных. Фото: Reuters

В финале Кубка Англии "Кристал Пэлас" одержал сенсационную победу над "Манчестер Сити" со счетом 1:0. Матч прошел на стадионе "Уэмбли" и оставил "горожан" без трофея.

После матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попытался объяснить поражение, передает BBC.

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Хосеп Гвардиола во время финала Кубка Англии. Фото: Reuters

Что Гвардиола сказал о неожиданном поражении

По словам Гвардиолы, его команда действовала лучше, чем в предыдущих матчах, в частности против "Саутгемптона", создавала много голевых моментов, но не смогла их реализовать.

Относительно пенальти, который должен был бить Эрлинг Холлан, но пробил Мармуш и не реализовал, Гвардиола отметил, что это было решение самих игроков, без его вмешательства.

При этом, Пеп подчеркнул, что в последнее время команда значительно улучшила игру в обороне, пропустив лишь пять голов в девяти матчах, но этого оказалось недостаточно для победы.

Единственный гол "Кристал Пэлас" забил Эзе после быстрой контратаки. Также героем матча стал вратарь Дин Хендерсон, отразив пенальти от Мармуша и сделав много эйсов за 90 минут.

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