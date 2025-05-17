Кристал Пэлас шокировал Ман Сити в финале Кубка Англии на Уэмбли

Футболисты "Кристал Пэлес" празднуют победу. Фото: Reuters

На легендарном "Уэмбли" прошел финал Кубка Англии. В главном матче сошлись "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити".

Несмотря на статус фаворита "Ман Сити" неожиданно проиграл, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Кристар Пэлес" — "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Как "Кристал Пэлас" и "Ман Сити" играли в финале Кубка Англии

Подопечные Хосета Гвардиолы, которые борются за зону Лиги чемпионов, начали матч агрессивно. Удары Голанна и Гвардиола могли открыть счет, но вратарь "Пэлас" Дин Хендерсон творил чудеса.

Хозяева в ответ на 16-й минуте провели стремительную контратаку правым флангом, которую завершил прострел Муньоса на Эзе в центр штрафной площадки. Футболист "Кристал Пэлес" слета пробил в дальний угол ворот — 1:0.

На 33-й минуте "Сити" получил пенальти из-за фола Митчелла, но Мармуш не переиграл Хендерсона.

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Во втором тайме "Пэлас" забил, но гол Сарра отменили из-за офсайда. "Сити" давил, создавая моменты через Де Брюйне и Эчеверри, но защита "Пэлес" и Хендерсон остались непоколебимыми. Даже 10 минут дополнительного времени не спасли фаворитов.

Финальный свисток Стюарта Атвелла зафиксировал историческую победу "Кристал Пэлас". Для "Манчестер Сити" сезон завершился без кубкового трофея, а лондонцы празднуют триумф, который войдет в историю.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" — 1:0

Гол: Эзе, 16

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Геи (Лерма, 61) — Муньйос, Уортон (Хьюз, 87), Камада, Митчелл — Сарр, Эзе — Матета (Нкетиа, 78).

"Манчестер Сити": Ортега — Аканджи, Диаш, Гвардиол, О'Райли — Силва (Гюндоган, 88), Де Брюйне — Савио (Фоден, 76), Мармуш (Эчеверри, 76), Доку — Холанд.

Предупреждения: О'Райли, Силва, Диаш, Де Брюйне, Эчеверри — Гендерсон

Напомним, Марино Пушич заявил, что уйдет из донецкого "Шахтера" по собственному желанию.

Украинский нападающий Артем Довбик рассказал детали о своей травме.

Жена левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко рассказала, как узнала о беременности.

У Криштиану Роналду возникли проблемы из-за своей активности в футболе.