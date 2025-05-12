Манчестер Сити и Бавария предлагают огромные деньги за Вирца

Флориан Вирц (второй справа) после матча "Байера". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Главному тренеру "Байера" Хаби Алонсо, который скоро возглавит "Реал", не удалось убедить Флориана Вирца последовать его примеру. Игрок сборной Германии выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру.

На молодую звезду Бундеслиги претендуют два клуба, сообщает Kicker.

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За несколько недель до конца футбольного сезона в Европе стало известно, что 22-летний полузащитник "Байера" Флориан Вирц близок к уходу из Леверкузена. Претендентов на него немало, а сам полузащитник еще не сказал своего решающего слова.

Где будет выступать Вирц в новом сезоне

Английский "Манчестер Сити" уже согласовал с "Байером" устные условия трансфера, предполагающие сумму около 100 млн евро. Клуб рассчитывает, что столь щедрое предложение убедит и немецкий клуб, и самого игрока.

Однако в гонке за талантливого хавбека неожиданно вышла вперед "Бавария". Мюнхенцы уже достигли принципиальной договорённости с Вирцем по личному контракту на 5 лет. Зарплата игрока в "Баварии" может составить от 20 до 25 млн евро в год.

Флориан Вирц в форме "Байера". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Основной проблемой является цена игрока. "Байер" оценивает своего лидера в 150 млн, тогда как "Бавария" пока не готова платить больше 100 млн. В случае, если компромисса не удастся достичь сейчас, стороны могут отложить сделку до 2026 года.

Что касается мадридского "Реала", то клуб потерял интерес к Вирцу. Новое руководство и тренерский штаб сосредоточились на других трансферных целях. На фоне всей этой конкуренции именно "Бавария" выглядит главным претендентом на звезду "Байера". Окончательное решение может быть принято уже в ближайшие недели.

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