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Ман Сіті та Баварія борються за зірку збірної Німеччини

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Дата публікації: 12 травня 2025 17:13
Манчестер Сіті та Баварія пропонують величезні гроші за Вірца
Флоріан Вірц (другий праворуч) після матчу "Баєра". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Головному тренеру "Баєра" Хабі Алонсо, який скоро очолить "Реал", не вдалося переконати Флоріана Вірца наслідувати його приклад. Гравець збірної Німеччини обрав клуб, у якому хоче продовжити кар'єру.

На молоду зірку Бундесліги претендують два клуби, повідомляє Kicker.

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За кілька тижнів до кінця футбольного сезону в Європі стало відомо, що 22-річний півзахисник "Баєра" Флоріан Вірц близький до відходу з Леверкузена. Претендентів на нього чимало, а сам півзахисник ще не сказав свого вирішального слова.

Де виступатиме Вірц у новому сезоні

Англійський "Манчестер Сіті" вже погодив із "Баєром" усні умови трансферу, які передбачають суму близько 100 млн євро. Клуб розраховує, що настільки щедра пропозиція переконає і німецький клуб, й самого гравця.

Однак у перегонах за талановитого хавбека несподівано вийшла вперед "Баварія". Мюнхенці вже досягли принципової домовленості з Вірцем за особистим контрактом на 5 років. Зарплата гравця в "Баварії" може становити від 20 до 25 млн євро на рік.

Флориан Вирц
Флоріан Вірц у формі "Баєра". Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Основною проблемою є ціна гравця. "Баєр" оцінює свого лідера у 150 млн, тоді як "Баварія" поки що не готова платити понад 100 млн. У разі, якщо компромісу не вдасться досягти зараз, сторони можуть відкласти угоду до 2026 року.

Що стосується мадридського "Реала", то клуб втратив інтерес до Вірца. Нове керівництво та тренерський штаб зосередилися на інших трансферних цілях. На тлі всієї цієї конкуренції саме "Баварія" виглядає головним претендентом на зірку "Баєра". Остаточне рішення може бути ухвалене вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, київське "Динамо" активно готується до прийдешнього трансферного вікна: у клубі очікуються як продажі, так і посилення складу.

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футбол Футбол трансфери Манчестер Сіті Баварія Байєр Флоріан Вірц
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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