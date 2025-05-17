Крістал Пелес шокував Ман Сіті у фіналі Кубка Англії на Вемблі

Футболісти "Крістал Пелес" святкують перемогу. Фото: Reuters

На легендарному "Вемблі" пройшов фінал Кубка Англії. У головному матчі зійшлись "Крістал Пелес" та "Манчестер Сіті".

Попри статус фаворита "Ман Сіті" несподівано програв, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Крістар Пелес" — "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

Як "Крістал Пелес" та "Ман Сіті" грали у фіналі Кубка Англії

Підопічні Хосета Гвардіоли, які борються за зону Ліги чемпіонів, розпочали матч агресивно. Удари Голанна та Гвардіола могли відкрити рахунок, але воротар "Пелес" Дін Гендерсон творив дива.

Господарі у відповідь на 16-й хвилині провели стрімку контратаку правим флангом, яку завершив простріл Муньйоса на Езе в центр штрафного майданчика. Футболіст "Крістал Пелес" зльоту пробив у дальній кут воріт — 1:0.

На 33-й хвилині "Сіті" отримав пенальті через фол Мітчелла, але Мармуш не переграв Гендерсона.

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

У другому таймі "Пелес" забив, але гол Сарра скасували через офсайд. "Сіті" тиснув, створюючи моменти через Де Брюйне та Ечеверрі, але захист "Пелес" і Гендерсон залишилися непохитними. Навіть 10 хвилин додаткового часу не врятували фаворитів.

Фінальний свисток Стюарта Атвелла зафіксував історичну перемогу "Крістал Пелес". Для "Манчестер Сіті" сезон завершився без кубкового трофея, а лондонці святкують тріумф, який увійде в історію.

"Крістал Пелес" — "Манчестер Сіті" 1:0

Гол: Езе, 16

"Крістал Пелес": Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї (Лерма, 61) — Муньйос, Вортон (Г’юз, 87), Камада, Мітчелл — Сарр, Езе — Матета (Нкетіа, 78).

"Манчестер Сіті": Ортега — Аканджі, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва (Гюндоган, 88), Де Брюйне — Савіо (Фоден, 76), Мармуш (Ечеверрі, 76), Доку — Голанд.

Попередження: О’Райлі, Сілва, Діаш, Де Брюйне, Ечеверрі — Гендерсон

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