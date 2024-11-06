Гвардіола назвав причину ігрової кризи Манчестер Сіті

Гвардіола заявив про кризу Ман Сіті після поразки від Спортінгу
Англійська команда "Манчестер Сіті" програла у четвертому турі Ліги чемпіонів. "Містяни" першими забили гол у ворота лісабонського "Спортінга", але потім пропустили чотири м'ячі.
Головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував невдачу своєї команди в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.
"Манчестер Сіті" вперше з 2018 року програв три матчі поспіль. І якщо "Тоттенгему" та "Борнмуту" чемпіони Англії поступилися з рахунком 1:2, то "Спортінг" розгромив "містян" з рахунком 4:1. Окремо важливо згадати, що головний тренер лісабонської команди Рубен Аморім найближчим часом очолить "Манчестер Юнайтед".
Що Гвардіола сказав про "Манчестер Сіті"
Каталонський тренер підтвердив кризу в англійській команді. Хосеп Гвардіола заявив, що найближчими місяцями шукатиме вихід із цієї ситуації й думатиме лише про те, як відновити становище "Манчестер Сіті".
Гвардіола визнав, що футболісти "Спортінга" грали холоднокровніше навіть після того, як пропустили гол. А ось гравці "Манчестер Сіті" у другому таймі не були схожі самі на себе, часто втрачали м'яч, програвали єдиноборства та не могли реалізувати моменти біля чужих воріт.
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