Гвардиола назвал причину игрового кризиса Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола реагирует на поражение "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Английская команда "Манчестер Сити" проиграла в четвертом туре Лиги чемпионов. "Горожане" первыми забили гол в ворота лиссабонского "Спортинга", но затем пропустили четыре мяча.

Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачу своей команды в интервью официальному сайту УЕФА.

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"Манчестер Сити" впервые с 2018 года проиграл три матча подряд. И если "Тоттенхэму" и "Борнмуту" чемпионы Англии уступили со счетом 1:2, то "Спортинг" разгромил "горожан" со счетом 4:1. Отдельно важно упомянуть, что главный тренер лиссабонской команды Рубен Аморим в ближайшее время возглавит "Манчестер Юнайтед".

Что Гвардиола сказал о "Манчестер Сити"

Каталонский тренер подтвердил кризис в английской команде. Хосеп Гвардиола заявил, что в ближайшие месяцы будет искать выход из этой ситуации и думать только о том, как восстановить положение "Манчестер Сити".

Хосеп Гвардиола наблюдает за игрой "Ман Сити". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Гвардиола признал, что футболисты "Спортинга" играли более хладнокровно даже после того, как пропустили гол. А вот игроки "Манчестер Сити" во втором тайме не были похожи сами на себя, часто теряли мяч, проигрывали единоборства и не могли реализовать моменты у чужих ворот.

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