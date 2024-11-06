Гвардиола назвал причину игрового кризиса Манчестер Сити

Гвардиола заявил о кризисе Ман Сити после поражения от Спортинга
Английская команда "Манчестер Сити" проиграла в четвертом туре Лиги чемпионов. "Горожане" первыми забили гол в ворота лиссабонского "Спортинга", но затем пропустили четыре мяча.
Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачу своей команды в интервью официальному сайту УЕФА.
"Манчестер Сити" впервые с 2018 года проиграл три матча подряд. И если "Тоттенхэму" и "Борнмуту" чемпионы Англии уступили со счетом 1:2, то "Спортинг" разгромил "горожан" со счетом 4:1. Отдельно важно упомянуть, что главный тренер лиссабонской команды Рубен Аморим в ближайшее время возглавит "Манчестер Юнайтед".
Что Гвардиола сказал о "Манчестер Сити"
Каталонский тренер подтвердил кризис в английской команде. Хосеп Гвардиола заявил, что в ближайшие месяцы будет искать выход из этой ситуации и думать только о том, как восстановить положение "Манчестер Сити".
Гвардиола признал, что футболисты "Спортинга" играли более хладнокровно даже после того, как пропустили гол. А вот игроки "Манчестер Сити" во втором тайме не были похожи сами на себя, часто теряли мяч, проигрывали единоборства и не могли реализовать моменты у чужих ворот.
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