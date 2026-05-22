Гвардіола назвав причину відходу з Манчестер Сіті

Хосеп Гвардіола з одним із трофеїв у "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Lee Smith

Каталонський тренер Хосеп Гвардіола більше не є наставником "Манчестер Сіті". Фахівець пішов із клубу за рік до закінчення дії контракту. Керівництво "містян" уже знайшло йому заміну.

Хосеп Гвардіола відверто розповів про причини свого рішення на прощальній пресконференції, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "містян".

Чутки про достроковий відхід Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" виникли ще місяць тому. Однак ні клуб, ні 55-річний наставник не хотіли їх коментувати до закінчення чемпіонських перегонів в англійській Прем'єр-лізі. Лише після того, як "містяни" втратили право на титул, тренер оголосив про відставку.

Хосеп Гвардіола не зміг стримати сльози. Фото: Reuters/Paul Childs

Що Гвардіола сказав уболівальникам

Каталонський наставник зізнався, що 10 років у "Манчестер Сіті" пролетіли немов на одному диханні. Він зізнався вболівальникам у коханні та заявив, що йому буде не вистачати атмосфери роботи в англійському клубі.

"Ви ставите запитання: чому я йду саме зараз? Не питайте про причину, її немає. Я просто зрозумів, що настав час для цього кроку. Я б залишився, але ніщо не вічне. Я залишу частину свого серця на цьому стадіоні", — заявив Гвардіола.

Наставник завоював 20 трофеїв на чолі "Манчестер Сіті", але два останні сезони вперше в кар'єрі не зміг перемогти в національному чемпіонаті. Новим головним тренером "містян" має стати Енцо Мареска. Що стосується Хосепа Гвардіоли, чутки відправляють його до збірної Італії.

