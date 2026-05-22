Гвардиола назвал причину ухода из Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола с одним из трофеев в "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Lee Smith

Каталонский тренер Хосеп Гвардиола больше не является наставником "Манчестер Сити". Специалист ушел из клуба за год до окончания действия контракта. Руководство "горожан" уже нашло ему замену.

Хосеп Гвардиола откровенно рассказал о причинах своего решения на прощальной пресс-конференции, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "горожан".

Слухи о досрочном уходе Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" возникли еще месяц назад. Однако ни клуб, ни 55-летний наставник не хотели их комментировать до окончания чемпионской гонки в английской Премьер-лиги. Лишь после того, как "горожане" потеряли право на титул, тренер объявил об отставке.

Хосеп Гвардиола не смог сдержать слезы. Фото: Reuters/Paul Childs

Что Гвардиола сказал болельщикам

Каталонский наставник признался, что 10 лет в "Манчестер Сити" пролетели словно на одном дыхании. Он признался болельщикам в любви и заявил, что ему будет не хватат атмосферы работы в английском клубе.

"Вы задаете вопрос: почему я уходу именно сейчас? Не спрашивайте о причине, ее нет. Я просто понял, что наставло время для этого шага. Я бы остался, но ничто не вечно. Я оставлю часть своего сердца на этом стадионе", — заявил Гвардиола.

Читайте также:

Наставник завоевал 20 трофеев во главе "Манчестер Сити", но два последних сезона впервые в карьере не смог победить в национальном чемпионате. Новым главным тренером "горожан" должен стать Энцо Мареска. Что касается Хосепа Гвардиолы, слухи отправляют его в сборную Италии.

Напомним, Новини.LIVE писали об интересе мадридского "Реала" к еще одному футболисту сборной Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Турки определился с местом проведения следующего боя Александра Усика.