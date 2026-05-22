Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гвардиола оставил трогательное послание после ухода из Манчестер Сити

Гвардиола оставил трогательное послание после ухода из Манчестер Сити

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 14:19
Гвардиола назвал причину ухода из Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола с одним из трофеев в "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Lee Smith

Каталонский тренер Хосеп Гвардиола больше не является наставником "Манчестер Сити". Специалист ушел из клуба за год до окончания действия контракта. Руководство "горожан" уже нашло ему замену. 

Хосеп Гвардиола откровенно рассказал о причинах своего решения на прощальной пресс-конференции, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "горожан". 

Слухи о досрочном уходе Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" возникли еще месяц назад. Однако ни клуб, ни 55-летний наставник не хотели их комментировать до окончания чемпионской гонки в английской Премьер-лиги. Лишь после того, как "горожане" потеряли право на титул, тренер объявил об отставке. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола не смог сдержать слезы. Фото: Reuters/Paul Childs

Что Гвардиола сказал болельщикам 

Каталонский наставник признался, что 10 лет в "Манчестер Сити" пролетели словно на одном дыхании. Он признался болельщикам в любви и заявил, что ему будет не хватат атмосферы работы в английском клубе. 

"Вы задаете вопрос: почему я уходу именно сейчас? Не спрашивайте о причине, ее нет. Я просто понял, что наставло время для этого шага. Я бы остался, но ничто не вечно. Я оставлю часть своего сердца на этом стадионе", — заявил Гвардиола. 

Читайте также:

Наставник завоевал 20 трофеев во главе "Манчестер Сити", но два последних сезона впервые в карьере не смог победить в национальном чемпионате. Новым главным тренером "горожан" должен стать Энцо Мареска. Что касается Хосепа Гвардиолы, слухи отправляют его в сборную Италии

Напомним, Новини.LIVE писали об интересе мадридского "Реала" к еще одному футболисту сборной Украины. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что Турки определился с местом проведения следующего боя Александра Усика

Манчестер Сити Хосеп Гвардиола АПЛ
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации