Гвардіола буде вчити російську мову через новачка Манчестер Сіті

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В АПЛ дебютував перший в історії представник Узбекистану. Вже на п'ятій хвилині він зробив результативну помилку.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола після матчу з "Челсі" прокоментував дії новачка клубу Абдукадира Хусанова, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч завершився перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1. Однак саме Хусанов став причиною голу у ворота команди Гвардіоли.

Що сказав Гвардіола

Хосеп Гвардіола зазначив, що 20-річний новачок Хусанов досі не проводив повноцінних тренувань у "Сіті". Він додав, що це був не найкращий старт гравця, але це стане для нього уроком.

Тренер також зізнався, що не говорив з Хусановим після гри. Однією із причин став мовний бар'єр.

"Мені доведеться вивчити російську або узбецьку, щоб спілкуватися з ним, тому що він не володіє англійською", — резюмував Гвардіола.

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