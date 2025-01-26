Гвардиола будет учить русский язык из-за новичка Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В АПЛ дебютировал первый в истории представитель Узбекистана. Уже на пятой минуте он совершил результативную ошибку.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после матча с "Челси" прокомментировал действия новичка клуба Абдукадира Хусанова, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Матч завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1. Однако именно Хусанов стал причиной гола в ворота команды Гвардиолы.

Что сказал Гвардиола

Хосеп Гвардиола отметил, что 20-летний новичок Хусанов до сих пор не проводил полноценных тренировок в "Сити". Он добавил, что это был не лучший старт игрока, но это станет для него уроком.

Тренер также признался, что не говорил с Хусановым после игры. Одной из причин стал языковой барьер.

"Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним, потому что он не владеет английским", — резюмировал Гвардиола.

Напомним, лидер "Барселоны" внезапно может покинуть клуб.

Зарплата главы УАФ Андрея Шевченко больше, чем зарплата президента США Дональда Трампа.

Супруги Усик активно занимаются благотворительностью, есть фото с новых объектов.

Японец превзошел все рекорды по прыжкам с трамплина, но официально его не признают.