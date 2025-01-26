Гвардиола будет учить русский язык из-за новичка Манчестер Сити

Гвардиола признался, почему вынужден учить русский язык
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после матча с "Челси" прокомментировал действия новичка клуба Абдукадира Хусанова, сообщает портал Новини.LIVE.
Матч завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1. Однако именно Хусанов стал причиной гола в ворота команды Гвардиолы.
Что сказал Гвардиола
Хосеп Гвардиола отметил, что 20-летний новичок Хусанов до сих пор не проводил полноценных тренировок в "Сити". Он добавил, что это был не лучший старт игрока, но это станет для него уроком.
Тренер также признался, что не говорил с Хусановым после игры. Одной из причин стал языковой барьер.
"Мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним, потому что он не владеет английским", — резюмировал Гвардиола.
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