Гвоздик жорстко нокаутував чергового суперника: відео "листоноші"

Олександр Гвоздик нокаутував суперника. Фото: PBC

На T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, США пройшло велике боксерське шоу. В одному з поєдинків у прелімах ексчемпіон світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Олександр Гвоздик зустрівся з досвідченим бразильцем Ісааком Родрігесом.

Гвоздик у цьому бою виграв достроково, повідомив портал Новини.LIVE.

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Oleksandr Gvozdyk сидить внизу Rodrigues with right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener 💪



Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023

Огляд бою

Боксери неквапливо розпочали бій. Обидва намагалися розвідати більше один про одного та зрозуміти, які удари проходять. Однак у розміні джебами на дистанції українець був кращим.

У другому раунді Гвоздик почав проводити комбінації, намагався виманити суперника на апперкот. Потім після джебу піймав противника захованим правим прямим, який також називають "листоношою" — бразилець впав.

Родрігес піднявся на ноги, але рефері зупинив бій, оскільки не побачив у бразильця бажання продовжувати поєдинок.

Результат поєдинку: перемога Гвоздика технічним нокаутом у другому раунді.

Для українця це 20 перемога у кар'єрі та 16-та дострокова. Також Олександр має в резюме єдину поразку від Артура Бетербієва.

Родрігес зазнав п'ятої поразки в кар'єрі. При цьому він має 28 перемог і 22 нокаути.

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