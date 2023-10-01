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Гвоздик жорстко нокаутував чергового суперника: відео "листоноші"

1 жовтня 2023 10:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гвоздик жорстко нокаутував чергового суперника: відео "листоноші"
Олександр Гвоздик нокаутував суперника. Фото: PBC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, США пройшло велике боксерське шоу. В одному з поєдинків у прелімах ексчемпіон світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг) Олександр Гвоздик зустрівся з досвідченим бразильцем Ісааком Родрігесом.

Гвоздик у цьому бою виграв достроково, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд бою

Боксери неквапливо розпочали бій. Обидва намагалися розвідати більше один про одного та зрозуміти, які удари проходять. Однак у розміні джебами на дистанції українець був кращим.

У другому раунді Гвоздик почав проводити комбінації, намагався виманити суперника на апперкот. Потім після джебу піймав противника захованим правим прямим, який також називають "листоношою" — бразилець впав.

Родрігес піднявся на ноги, але рефері зупинив бій, оскільки не побачив у бразильця бажання продовжувати поєдинок.

Результат поєдинку: перемога Гвоздика технічним нокаутом у другому раунді.

Для українця це 20 перемога у кар'єрі та 16-та дострокова. Також Олександр має в резюме єдину поразку від Артура Бетербієва.

Родрігес зазнав п'ятої поразки в кар'єрі. При цьому він має 28 перемог і 22 нокаути.

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