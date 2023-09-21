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Гвоздик дізнався ім'я нового суперника: бій відбудеться в андеркарті у Канело

21 вересня 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
Гвоздик дізнався ім'я нового суперника: бій відбудеться в андеркарті у Канело
Олександр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик дізнався, з ким проведе поєдинок. Це буде бій в андеркарті головного протистояння місяця між двома абсолютними чемпіонами Саулем Альваресом та Джермеллом Чарло.

Бій Олександра відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі, повідомили у WBC.

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Спочатку Гвоздик мав провести поєдинок проти Ентоні Діррелла. Проте американець вирішив завершити кар'єру.

Гвоздик повертається до титульних перегонів

Українець проведе поєдинок у напівважкій вазі проти 38-річного бразильця Ісаака Родрігеса.

36-річний Гвоздик у 2023 році провів два поєдинки, вигравши у боксерів Хосе Обандо та Річарда Болотніка.

Родрігес крайній бій провів у лютому 2023 року, програвши рішенням суддів американцю Річарду Рівері. До крайнього бою бразилець йшов на серії із трьох перемог.

Гвоздик за свою кар'єру виграв 19 поєдинків, 15 достроково один бій програв. Родрігес переміг 28 разів, 22 нокаутом, і поступився чотирма боями.

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