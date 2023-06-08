Гвоздик готов избивать россиян: с какими боксерами РФ может встретиться украинец

Гвоздик во время подготовки к бою. Фото: SHOWTIME

Вернувшийся в 2023-м году на ринг бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что готов драться с действующими обладателями поясов россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Боксер по прозвищу "Гвоздь" надеется, что украинцы на него не сильно обидятся.

Об этом Гвоздик рассказал в интервью YouTube-каналу "Два боковых".

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Отметим, что в полутяжелом весе пояса WBC, WBO, IBF принадлежат уроженцу Чечни выступающему под флагом Канады Бетербиеву. Титул WBA у Бивола, который после начала полномасштабного вторжения в Украину начал представлять Киргизстан.

Гвоздик после боя с Болотниксом. Фото: SHOWTIME

Боев с россиянами не избежать

По словам Гвоздика, он все же будет бить россиянина, что не должно сильно расстроить украинцев.

"Сейчас все говорят, что не нужно боксировать или выступать на одной арене с россиянами. Это сложный вопрос. С одной стороны, да, ведь если россияне боксируют, то повышают авторитет своего государства. С другой стороны, мы с ним будем не в шахматы играть, а бить друг друга. Если я буду бить россиянина, я не думаю, что кто-то будет слишком расстроен в Украине", — сказал Гвоздик.

Гвоздик отметил, что у него все же есть шанс избежать боя с россиянами. Это случится в том случае, если Сауль Альварес победит Бивола в реванше.

Гвоздик в 2023-м году возобновил боксерскую карьеру и выиграл у малоизвестных Хосе Обандо и Рикардса Болотникса.

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