Гвоздик готовий бити росіян: з якими боксерами РФ може зустрітися українець

Гвоздика під час підготовки до бою. Фото: SHOWTIME

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі, який повернувся в 2023-му році на ринг, Олександр Гвоздик заявив, що готовий битися з чинними володарями поясів росіянами Артуром Бетербієвим і Дмитром Біволом. Боксер на прізвисько "Гвоздь" сподівається, що українці на нього не дуже образяться.

Про це Гвоздик розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Два бічні" .

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Зазначимо, що у напівважкій вазі пояса WBC, WBO, IBF належать уродженцю Чечні, який виступає під прапором Канади Бетербієву. Титул WBA у Бівола, який після початку повномасштабного вторгнення в Україну, почав представляти Киргизстан.

Гвоздик після бою з Болотніксом. Фото: SHOWTIME

Боїв із росіянами не уникнути

За словами Гвоздика, він все ж таки битиме росіянина, що не повинно сильно засмутити українців.

"Зараз всі кажуть, що не потрібно боксувати чи виступати на одній арені з росіянами. Це складне питання. З одного боку, так, адже якщо росіяни боксують, то підвищують авторитет своєї держави. З іншого боку, ми з ним не будемо в шахи грати. , а бити один одного. Якщо я битиму росіянина, я не думаю, що хтось буде надто засмучений в Україні", — сказав Гвоздик.

Гвоздик зазначив, що у нього все ж таки є шанс уникнути бою з росіянами. Це станеться у тому випадку, якщо Сауль Альварес переможе Бівола у реванші.

Гвоздик у 2023-му році відновив боксерську кар'єру та виграв у маловідомих Хосе Обандо та Рікардса Болотнікса.

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