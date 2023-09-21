Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Гвоздик узнал имя нового соперника: бой состоится в андеркарте у Канело arrow

Гвоздик узнал имя нового соперника: бой состоится в андеркарте у Канело

21 сентября 2023 06:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гвоздик узнал имя нового соперника: бой состоится в андеркарте у Канело
Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик узнал с кем проведет поединок. Это будет бой в андеркарте главного события месяца между двумя абсолютными чемпионами Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

Бой Александра состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, сообщили в WBC.

Читайте также:

Изначально Гвоздик должен был провести поединок против Энтони Диррелла. Однако американец решил завершить карьеру.

Гвоздик возвращается в титульную гонку

Украинец проведет поединок в полутяжелом весе против 38-летнего бразильца Исаака Родригеса.

36-летний Гвоздик в 2023-м году провел два поединка, выиграв у боксеров Хосе Обандо и Ричарда Болотника.

Родригес крайний бой провел в феврале 2023 года, проиграв решением судей американцу Ричарду Ривере. До крайнего боя бразилец шел на серии из трех побед.

Гвоздик за свою карьеру выиграл 19 поединков, 15 досрочно, один поединок проиграл. Родригес победил 28 раз, 22 нокаутом, и уступил в четырех боях.

Напомним, Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

"Бавария" — "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча. 

Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем. 

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд. 

Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз