Гвоздик узнал имя нового соперника: бой состоится в андеркарте у Канело

Александр Гвоздик. Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик узнал с кем проведет поединок. Это будет бой в андеркарте главного события месяца между двумя абсолютными чемпионами Саулем Альваресом и Джермеллом Чарло.

Бой Александра состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, сообщили в WBC.

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Гвоздик возвращается в титульную гонку

Украинец проведет поединок в полутяжелом весе против 38-летнего бразильца Исаака Родригеса.

36-летний Гвоздик в 2023-м году провел два поединка, выиграв у боксеров Хосе Обандо и Ричарда Болотника.

Родригес крайний бой провел в феврале 2023 года, проиграв решением судей американцу Ричарду Ривере. До крайнего боя бразилец шел на серии из трех побед.

Гвоздик за свою карьеру выиграл 19 поединков, 15 досрочно, один поединок проиграл. Родригес победил 28 раз, 22 нокаутом, и уступил в четырех боях.

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