Гвоздик жестко нокаутировал очередного соперника: видео "почтальона"

Александр Гвоздик нокаутировал соперника. Фото: PBC

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США прошел большое боксерское шоу. В одном из поединков в прелимах экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик встретился с опытным бразильцем Исааком Родригесом.

Гвоздик в этом бою выиграл досрочно, сообщил портал Новини.LIVE.

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Oleksandr Gvozdyk sits down Rodrigues with a right hook to earn the 2nd round TKO victory in our #CaneloCharlo prelims opener 💪



Stream: https://t.co/dJMSU4lOQY pic.twitter.com/QoOgrD1WxH — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 30, 2023

Обзор боя

Боксеры неспешно начали бой. Оба пытались разведать больше друг о друге и понять, какие удары проходят. Однако, в размене джебами на дистанции украинец был лучше.

Во втором раунде Гвоздик начал проводить комбинации, пытался выманить соперника на апперкот. Затем после джеба поймал противника спрятанным правым прямым, который также называют "почтальоном" — бразилец упал.

Родригес поднялся на ноги, но рефери остановил бой, поскольку не увидел у бразильца желания продолжать поединок.

Результат поединка: победа Гвоздика техническим нокаутом во втором раунде.

Для украинца это 20 победа в карьере и 16-я досрочная. Также у Александра имеется в резюме единственное поражение от Артура Бетербиева.

Родригес потерпел пятое поражение в карьере. При этом у него 28 побед и 22 нокаутами.

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