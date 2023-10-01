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Гвоздик жестко нокаутировал очередного соперника: видео "почтальона"

1 октября 2023 10:10
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Агабекян Карен
редактор
Гвоздик жестко нокаутировал очередного соперника: видео "почтальона"
Александр Гвоздик нокаутировал соперника. Фото: PBC
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США прошел большое боксерское шоу. В одном из поединков в прелимах экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик встретился с опытным бразильцем Исааком Родригесом.

Гвоздик в этом бою выиграл досрочно, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор боя

Боксеры неспешно начали бой. Оба пытались разведать больше друг о друге и понять, какие удары проходят. Однако, в размене джебами на дистанции украинец был лучше.

Во втором раунде Гвоздик начал проводить комбинации, пытался выманить соперника на апперкот. Затем после джеба поймал противника спрятанным правым прямым, который также называют "почтальоном" — бразилец упал.

Родригес поднялся на ноги, но рефери остановил бой, поскольку не увидел у бразильца желания продолжать поединок.

Результат поединка: победа Гвоздика техническим нокаутом во втором раунде.

Для украинца это 20 победа в карьере и 16-я досрочная. Также у Александра имеется в резюме единственное поражение от Артура Бетербиева.

Родригес потерпел пятое поражение в карьере. При этом у него 28 побед и 22 нокаутами.

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