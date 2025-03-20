Режим дня та харчування Ярослави Магучіх — секрет успіху української спортсменки

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Українські спортсмени часто захоплюють власними результатами. Одна із відомих атлеток поділилась власним секретом успіху.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх в інтерв'ю на "Авторадіо" розповіла про свій режим, якого вона неухильно дотримується.

Читайте також:

Деякі відвертості спортсменки можуть здивувати її фанатів. А дещо — точно не здивує.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Режим Магучіх

Ярослава Магучіх підкреслила, що сон — це найголовніше у її режимі, оскільки це відновлення.

"Я сплю зазвичай дев'ять годин. Але після змагань я можу спати й близько 12 годин. І, звичайно сон є в мене в проміжку між тренуванням вдень", — зазначила вона.

Українка здивувала зізнанням про харчування. Вона підкреслила, що любить все.

"З приводу харчування - то я люблю все. І солодке, і пасту, і бургери... Але це треба відчувати та, найголовніше, не переїдати. Якщо ти не хочеш їсти — краще хай залишиться".

Нагадаємо, збірна України скоро розпочне свій перший поєдинок в плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію.

Стало відомо, де українці зможуть подивитись матч збірної України проти Бельгії у Лізі націй.

Португальський форвард Кріштіану Роналду може повернутися до Європи, відома причина такого рішення.

"Манчестер Юнайтед" збирається придбати Беллінгема, клуб вже розпочав підготовку трансферу.

Київське "Динамо" підпише статусного легіонера, який може допомогти киянам вдало виступити в єврокубках.