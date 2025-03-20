Режим дня и питание Ярославы Магучих — секрет успеха украинской спортсменки

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Украинские спортсмены часто восхищают собственными результатами. Одна из известных легкоатлеток поделилась своим секретом успеха.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в интервью на "Авторадио" рассказала о своем режиме, которого она неуклонно придерживается.

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Режим Магучих

Ярослава Магучих подчеркнула, что сон — это самое главное в ее режиме, поскольку это восстановление.

"Я сплю обычно девять часов. Но после соревнований я могу спать и около 12 часов. И, конечно сон есть у меня в промежутке между тренировкой днем", — отметила она.

Украинка удивила признанием о питании. Она подчеркнула, что любит все.

"По поводу питания — я люблю все. И сладкое, и пасту, и бургеры... Но это надо чувствовать и, самое главное, не переедать. Если ты не хочешь есть — лучше пусть останется".

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