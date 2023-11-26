Як Шовковський виграв другий матч на чолі Динамо — відео, коментарі

Гравці "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У рамках 13-го туру Української прем'єр-ліги київське "Динамо" зіграло зі львівським "Рухом". Це був другий матч біля керма столичної команди Олександра Шовковського.

"Динамо" виграло з рахунком 2:0, повідомив портал Новини LIVE.

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Як пройшов матч "Динамо" — "Рух"

Вже на 6-й хвилині пресинг Беніто призвів до помилки молодого воротаря львів'ян Герети, який віддав пас на Тимчика і пробив у ближній кут воріт — 1:0.

Наприкінці першого тайму Герета знову помилився і віддав передачу в зону перед власним штрафним, де Кабаєв забіг на правий фланг штрафного майданчика та пробив у дальню дев'ятку.

У другому таймі "Динамо" надійно зіграло у захисті та не дало супернику створювати небезпечні моменти. При цьому кияни могли робити рахунок розгромним, але не реалізували своїх ударів по воротах.

"Динамо" — "Рух" — 2:0

Голи: Тимчик, 6, Кабаєв, 44

"Динамо": Бущан: Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 90) – Караваєв (Овчаренко, 75), Буяльський, Кабаєв – Беніто (Ванат, 61).

"Рух": Герета, Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон (Підгурський, 26), Таллес (Карабін, 76) — Квасниця, Пастух, Соломон-Отабор (Климчук, 54).

Коментарі після матчу

Головний тренер "Руху" Віталій Пономарьов прокоментував поразку від "Динамо":

"Ми незадоволені ні результатом, ні якістю гри, яку продемонструвала команда. Це один із найгірших матчів у чемпіонаті у виконанні нашої команди.

Тому аналізуватимемо і виправлятимемо ці помилки. Пропущені голи — це помилки, якими мають пройти наші футболісти. Ми вимагаємо, щоб вони виходили через короткий пас в атаку, тому через такі помилки потрібно пройти.

Помилки Герети? Ми вимагаємо так грати. Воротар, звичайно, сам ухвалює рішення під час гри. Ще раз говорю, у тренувальному процесі ми вчимо грати спокійно ногами, цього вимагає сучасний футбол. Він помилився у цій ситуації. Лаяти його ніхто не буде, бо це просто помилка", — сказав Пономарьов.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський після матчу привітав усіх із перемогою, але наголосив на проблемах зі здоров'ям у деяких гравців.

"Вітаю всіх ыз перемогою. Перед грою ми зіткнулися з кількома проблемами. Ви бачили, що у заявці не було Попова та Волошина, були проблеми у Ваната. Він приїхав після збірної, не грав останню гру. Було невелике пошкодження, зараз, дякувати Богу. Хоча його кондиції були не найкращі, тому що він майже 4 дні взагалі не займався, тому ми розв'язували свої питання.

Готувалися до гри та розуміли, що гратимемо з молодою та амбітною командою, яка будує свою гру за рахунок пресингу. Десь у першому таймі, попри те, що завершили його 2:0, десь не догравали та до кінця не розуміли. Але в другому ми виправили ці помилки, грали агресивніше, не сідали, високо зустрічали та залишили переможний рахунок. Хоча мали змогу збільшити його", — зазначив Шовковський.

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