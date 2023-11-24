Шахтер потерял очки против Полесья, которое играло в меньшинстве

Азаров против Казака. Фото: ФК Шахтер

"Полесье" из Житомира, несмотря на удаление, сумело прервать результативную серию донецкого "Шахтера" с 41 матча в УПЛ. Посетил игру военный, спасший флаг горняков из админздания в Авдеевке.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Сержант ВСУ Виктор Жарук. Фото: ФК Шахтер

На территории Авдеевского коксохимического завода он заметил флаг донецкого "Шахтера" и, несмотря на все риски, вытащил его из разрушенного административного здания. Перед началом матча с "Полесьем" защитник передал это знамя футболистам "Шахтера" и сделал с ними фото.

Моментами горняки не воспользовались

Но победить в этот день команда Марино Пушича не смогла. Хотя моментов было много. Посреди первого тайма гости пропустили рывок Криськива к правому флангу штрафной под передачу Судакова из глубины, но тогда Бойко не пустил мяч в сетку с острого угла. Еще можно было припомнить дальний выстрел от Степаненко, но и тогда Денис спас свои ворота.

Из-за травм в первом тайме заменили Коноплю и Макуану. Вышедший вместо легионера Шастал даже попал в штангу. А у чемпионов еще были шансы у Степаненко и Бондаря. В конце игры у житомирцев еще изъяли Танковского через две желтые, но "Шахтер" воспользоваться большинством не сумел.

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