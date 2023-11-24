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Шахтер потерял очки против Полесья, которое играло в меньшинстве

24 ноября 2023 23:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Шахтер потерял очки против Полесья, которое играло в меньшинстве
Азаров против Казака. Фото: ФК Шахтер
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

"Полесье" из Житомира, несмотря на удаление, сумело прервать результативную серию донецкого "Шахтера" с 41 матча в УПЛ. Посетил игру военный, спасший флаг горняков из админздания в Авдеевке.

Подробности матча в материале Новини.LIVE.

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Сержант ВСУ Виктор Жарук, находившийся 7 ноября в зоне ожесточенных боев в Авдеевке, которую сейчас активно атакуют российские оккупанты, символическим ударом по мячу открыл Матч 15-го тура.

шахтер
Сержант ВСУ Виктор Жарук. Фото: ФК Шахтер

На территории Авдеевского коксохимического завода он заметил флаг донецкого "Шахтера" и, несмотря на все риски, вытащил его из разрушенного административного здания. Перед началом матча с "Полесьем" защитник передал это знамя футболистам "Шахтера" и сделал с ними фото.

Моментами горняки не воспользовались

Но победить в этот день команда Марино Пушича не смогла. Хотя моментов было много. Посреди первого тайма гости пропустили рывок Криськива к правому флангу штрафной под передачу Судакова из глубины, но тогда Бойко не пустил мяч в сетку с острого угла. Еще можно было припомнить дальний выстрел от Степаненко, но и тогда Денис спас свои ворота.

Из-за травм в первом тайме заменили Коноплю и Макуану. Вышедший вместо легионера Шастал даже попал в штангу. А у чемпионов еще были шансы у Степаненко и Бондаря. В конце игры у житомирцев еще изъяли Танковского через две желтые, но "Шахтер" воспользоваться большинством не сумел.

Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году. 

Судаков определился с новым клубом — о чем речь. 

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике. 

Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока. 

"Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.

Не только Довбик и Цыганков — еще один украинец тренировался с основой Жироны.

 

 

 

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