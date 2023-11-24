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Шахтар втратив очки проти Полісся, яке грало у меншості

24 листопада 2023 23:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Шахтар втратив очки проти Полісся, яке грало у меншості
Азаров проти Козака. Фото: ФК Шахтар
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

"Полісся" з Житомира, попри вилучення, зуміло перервати результативну серію донецького "Шахтаря" з 41 матча в УПЛ. Відвідав гру військовий, який врятував прапор гірників з адмінбудівлі в Авдіївці.

Подробиці матчу в матеріалі Новини.LIVE. 

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Сержант ЗСУ Віктор Жарук, який 7 листопада перебував у зоні запеклих боїв в Авдіївці, яку зараз активно атакують російські окупанти, символічним ударом по м'ячу відкрив Матч 15-го туру. 

шахтар
Сержант ЗСУ Віктор Жарук. Фото: ФК Шахтар

На території Авдіївського коксохімічного заводу він помітив прапор донецького "Шахтаря" і, попри всі ризики, витягнув його зі зруйнованої адміністративної будівлі. Перед початком матчу з "Поліссям" захисник передав цей прапор футболістам "Шахтаря" і зробив з ними фото.

Моментами гірники не скористалися

Але перемогти в цей день команда Маріно Пушича не зуміла. Хоча моментів було чимало. Посеред першого тайму гості пропустили ривок Криськіва до правого флангу штрафного під передачу Судакова з глибини, але тоді Бойко не пустив м’яч у сітку з гострого кута. Ще можна було пригадати дальній постріл від Степаненка, але й тоді Денис урятував власні ворота.

Через травми в першому таймі замінили Коноплю та Макуану. Шастал, який вийшов замість легіонера навіть влучив у стійку. А у чемпіонів ще були шанси у Степаненка та Бондара. Наприкінці гри у житомирців ще й вилучили Танковського через дві жовті, але "Шахтар" скористатися більшістю не зумів.

Нагадаємо, Циганков очікує трансфер до відомого клубу вже наступного року. 

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Зінченко дедалі ближче до відходу з "Арсеналу" — з'явився ще один претендент на гравця. 

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Не лише Довбик та Циганков — ще один українець тренувався з основою Жирони

 

 

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