Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинские бойцы спасли флаг Шахтера в Авдеевке arrow

Украинские бойцы спасли флаг Шахтера в Авдеевке

23 ноября 2023 18:03
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Украинские бойцы спасли флаг Шахтера в Авдеевке
Стратком ВСУ на админздания в Авдеевке. Фото: скрин с видео СтратКом ВСУ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Стратегические коммуникации ВСУ показали спасение флага ФК "Шахтер" из здания на территории Авдеевского коксохимического завода. Военный увидел его на обломках разрушенного админздания и принял решение сохранить символ клуба и произошло это в день великой победы "горняков".

Подробности спецоперации сообщили в Телеграмм канале Стратком ВСУ, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

7 ноября мобильная группа Страткома ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода. В этом районе продолжаются непрерывные бои. Враг, невзирая на многочисленные потери, постоянно атакует позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается русской артиллерией и авиацией.

"С группой Страткома ВСУ работал и главный сержант Виктор Жарук, который заметил в разрушенном здании администрации АКХЗ флаг ФК "Шахтер". Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ совершил настоящую спецоперацию ради спасения флага легендарного украинского футбольного клуба", — написали в канале.

Символический день для "Шахтера"

Также военные напомнили, что, именно в тот день, 7 ноября, "Шахтер" завоевал победу у "Барселоны" в матче группового раунда "Лиги Чемпионов".

Напомним, "Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому. 

Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.

Сборная Украины узнала соперников по стыковым матчам отбора на Евро-2024. 

Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике. 

"Манчестер Сити" заинтересован в трансфере лидера "Жироны".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ - 80x80

Боль, смерть и слезы: Бадоев показал чувствительное кино о вторжении РФ

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

18:20 В Одесской области появится новая трасса — детали

Актуальное по теме