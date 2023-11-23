Украинские бойцы спасли флаг Шахтера в Авдеевке
Стратегические коммуникации ВСУ показали спасение флага ФК "Шахтер" из здания на территории Авдеевского коксохимического завода. Военный увидел его на обломках разрушенного админздания и принял решение сохранить символ клуба и произошло это в день великой победы "горняков".
Подробности спецоперации сообщили в Телеграмм канале Стратком ВСУ, передает Новини.LIVE.
7 ноября мобильная группа Страткома ВСУ работала на территории Авдеевского коксохимического завода. В этом районе продолжаются непрерывные бои. Враг, невзирая на многочисленные потери, постоянно атакует позиции защитников Украины. Предприятие, как и сама Авдеевка, ежедневно уничтожается русской артиллерией и авиацией.
"С группой Страткома ВСУ работал и главный сержант Виктор Жарук, который заметил в разрушенном здании администрации АКХЗ флаг ФК "Шахтер". Рискуя жизнью, военнослужащий ВСУ совершил настоящую спецоперацию ради спасения флага легендарного украинского футбольного клуба", — написали в канале.
Символический день для "Шахтера"
Также военные напомнили, что, именно в тот день, 7 ноября, "Шахтер" завоевал победу у "Барселоны" в матче группового раунда "Лиги Чемпионов".
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